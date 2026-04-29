アメリカ西部・ワシントン州のシアトル近郊で撮影された、ながら運転の車が電柱に衝突する瞬間。前を走っていた黒い車が突然ふらふらと車線をはみ出し、次の瞬間、前の車に追突。車の部品が外れます。車は止まらず、さらに電柱に衝突。電柱は根元から折れ、車道へ傾き始めました。そこには、別の2台の車が。電柱は奇跡的に2台を避けるように倒れました。ぶつかった車もギリギリのところで下敷きにならず。路面にたたきつけられた電