消防隊員の奥で燃えさかる炎。周辺は大量の白い煙で覆われています。「家が燃えている」と通報が寄せられたのは28日午後3時半ごろ。現場は熊本・天草市。火の手は高齢の夫婦が住む家から上がりました。火は駆けつけた消防隊によって約2時間40分後に消し止められましたが、住宅1棟が全焼。警察によりますと、火が出た当時、妻は外出中。85歳の夫は家の中にいましたが逃げ出し無事でした。