見晴し良くて最高です！1983年の第25回「東京モーターショー」で初公開されたマツダ「ボンゴ スカイラウンジ」。当時の日本は観光バスのハイデッカー化がブームとなっており、クルマに「展望性」や「快適性」を求める声が高まっていました。【画像】超カッコいい！ これがマツダの「大人4人“寝られる”ミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）そうした背景のもと、商用バンをベースにしたスカイラウンジは、「移動空間をく