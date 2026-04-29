経営危機の脱出へ貢献したラゴンダ1976年10月に発表されたアストン マーティン・ラゴンダ・シリーズ2は、ロンドン・モーターショーで注目の1台になった。閉幕までに、80台の注文を集めたという。大胆なスタイリングは異論も呼んだが、経営危機の脱出へ貢献したことは間違いない。【画像】クサビ型ボディにリトラ・ライトアストン・ラゴンダラピードにDBX戦前のラゴンダも全146枚1986年のシリーズ3では、メーターは見やすい