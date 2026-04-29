米アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは28日、トランプ政権が人工知能（AI）開発を手がける新興企業アンソロピックを政府調達から排除する方針を見直す方向で検討していると報じた。政府機関が同社の新型AIモデル「クロード・ミュトス」を導入できるようにする指針を策定しているという。トランプ政権は、アンソロピックが開発した生成AI「クロード」の軍事利用拡大を巡り