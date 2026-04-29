◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年4月29日ZOZOマリン）任天堂株式会社の協賛で、ファミリーコンピュータ「スーパーマリオブラザーズ」発売40周年を記念した特別試合「スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団」として開催。試合前には佐藤都志也捕手、西川史礁外野手がマリオ、ルイージとフォトセッションに臨んだ。小、中学校時代に、よくマリオゲームで遊んだという佐藤は「ジャンプしましょうか。マリオジャ