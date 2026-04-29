私（リエ）は、夫のヤスタカと2人暮らしでした。義両親はすでに他界し、義実家にはシングルマザーである義妹ヒナちゃんが子どもたちと暮らしています。私たち夫婦は子どもを持つことに積極的ではなく、周囲には「子どもができにくい体質」だと思われていました。そんなある日夫が突然亡くなり、しかも葬儀の後で妊娠が判明したのです。そのことを四十九日に話すと、ヒナちゃんから「お兄ちゃんの子のはずない！」と言われてしまっ