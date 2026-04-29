俳優のMEGUMIさんは4月28日、自身のInstagramを更新。号泣する姿を公開したところ、祝福や称賛の声が寄せられています。【写真】号泣するMEGUMI「スタンディングオベーション感動しました」自身が企画・プロデュースした映画『FUJIKO』のワールドプレミア上映をイタリアで行ったMEGUMIさん。その様子を4枚の写真で伝えるとともに「一生忘れられない日になりました！」と、感動をあらわにしています。1〜3枚目では、MEGUMIさんが目