「一生忘れられない日に」MEGUMI、号泣する姿に反響！ 「こっちも泣きそう」「本当にすごい！」
俳優のMEGUMIさんは4月28日、自身のInstagramを更新。号泣する姿を公開したところ、祝福や称賛の声が寄せられています。
【写真】号泣するMEGUMI
この投稿には、俳優の賀来賢人さんやモデルのMALIA.さんが絵文字を送り祝福。ほかにも「おめでとうございます！」「本当にすごい！」「カッコ良すぎる！」「スタンディングオベーション感動しました」「こっちも泣きそう」といった声も寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】号泣するMEGUMI
「スタンディングオベーション感動しました」自身が企画・プロデュースした映画『FUJIKO』のワールドプレミア上映をイタリアで行ったMEGUMIさん。その様子を4枚の写真で伝えるとともに「一生忘れられない日になりました！」と、感動をあらわにしています。1〜3枚目では、MEGUMIさんが目に涙を浮かべている様子が。同作への愛や異国で上映できたことへの達成感が伝わってきますね。
動画も公開『FUJIKO』は、イタリアで行われた第28回ウディネ・ファーイースト映画祭のコンペティション部門に正式出品されたことにより、ワールドプレミア上映が実現。同映画祭の公式Instagramは、MEGUMIさんら『FUJIKO』関係者の映画祭での様子を動画で公開しています。MEGUMIさんが感極まるシーンも収められているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)