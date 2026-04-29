長年勤めてきた会社で定年を迎えた後も、再雇用制度などを利用して働き続ける選択をする方が増えています。しかし、再雇用後に給与の提示を受けて、定年前との金額差に驚くケースも少なくありません。 仕事内容に大きな変化がない場合、なぜ大幅に賃金が下がってしまうのか、疑問に感じることもあるでしょう。 そこで今回は、再雇用で給料が下がる理由について解説します。 再雇用で給与が下がる理由