イタリアと日本の合作による希少な「スーパースポーツカー」イタリア・イタルデザインは、2026年4月10日から12日までの3日間、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されたヘリテージカーイベント「オートモビルカウンシル2026」にスポーツカー「GT-R50 by イタルデザイン」を展示し、迫力あるスタイルから、多くの人が足を止めていました。どのようなクルマなのか、改めて振り返ります。【画像】めちゃカッコいい！ 日産「斬新GT-