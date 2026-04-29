「京王杯ＳＣ・Ｇ２」（５月２日、東京）阪急杯で１５着と大敗したカンチェンジュンガが重賞ウイナーの意地を見せる。羽良助手は「前走は休み明けでモサッと見せて、全然状態が良くなかった。今回ははじけそうな感じもあるし、前走よりいい」と上昇ぶりをアピールした。昨年は好位で運んだ勝ち馬にレコードで駆けられてはさすがに出番がなかったが、「千四は追走に脚を使わないし、悪くないと思う。あとは前が止まってくれた