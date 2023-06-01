東京・葛飾区の路上で男性4人が催涙スプレーをかけられ、金塊2kgが奪われた事件で、防犯カメラ映像から当時の状況が明らかになりました。現場近くの防犯カメラには容疑者とみられる男らが男性ともみ合い、かばんを奪って逃走する瞬間が映っています。また別のカメラでは、犯行直後とみられる男3人がかばんのようなものを抱え、走って逃げる様子も確認できます。28日午後1時半過ぎ、葛飾区東新小岩で「かばんを男同士で取り合ってい