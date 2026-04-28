2026年のゴールデンウィーク期間中に、徳島阿波おどり空港を発着する空の便の予約数は、いずれの便もほぼ前年並みか前年を上回っています。日本航空によりますと、4月29日から5月6日までのゴールデンウィーク期間中に、阿波おどり空港を発着する空の便の予約数は、4月23日時点で、東京便が前年比98.1％の1万3334人。福岡便が前年比113.9％の1701人となっています。一方、全日空・東京便の予約数は、4月24