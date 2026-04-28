詐欺被害を防ごうと、県と県警察本部が共同で動画の撮影を行いました。先月運用が始まった特殊詐欺の対策アプリをPRするもので、鈴木知事が県民へ活用を呼びかけています。鈴木知事「被害の8割は電話から始まっています。皆さんから…あ、間違えたスミマセン」少し緊張した様子でカメラに向かって呼びかけを行う鈴木知事。県と県警察本部が共同で特殊詐欺被害防止のためのPR動画を撮影しました。鈴木知事「犯人からの電話を遮断す