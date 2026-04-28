詐欺被害を防ごうと、県と県警察本部が共同で動画の撮影を行いました。



先月運用が始まった特殊詐欺の対策アプリをPRするもので、鈴木知事が県民へ活用を呼びかけています。



鈴木知事

「被害の8割は電話から始まっています。皆さんから…あ、間違えたスミマセン」



少し緊張した様子でカメラに向かって呼びかけを行う鈴木知事。



県と県警察本部が共同で特殊詐欺被害防止のためのPR動画を撮影しました。





鈴木知事「犯人からの電話を遮断するため皆さんのスマートフォンに無償の警察庁推奨アプリを入れると効果的です。警察庁推奨アプリとはどんなものでしょう。警察本部の小林本部長お願いします」県警察本部 小林稔本部長「はい。本部長の小林です」動画の中で、紹介するのは先月運用が始まった無料の特殊詐欺対策アプリです。アプリは現在2種類あり、警察の情報などをもとにつくられたデータベースを活用して国際電話や詐欺と疑われる不審な電話の着信を自動的にブロックすることができます。巧妙な手口で金をだまし取る特殊詐欺。投資をうたった詐欺も含めると県内の去年の被害額は13億円を超え、過去最悪となりました。特に電話をきっかけとした被害が多く、アプリは詐欺被害を防ぐ有効な手段として期待されています。小林稔本部長「特殊詐欺のだます手口は県民の皆さんが思っているよりも巧妙になっています。自分はだまされないと思うのではなく犯人との接触を断つことが何よりも重要となります」鈴木知事「皆様お一人おひとりが気をつけていただくということも大事でありますけれども、まあアプリを使ってですね、不審な電話がかからないようにするというのもとても大事なことだと思いますので、ぜひご面倒ではありますけれどもお手持ちのスマートフォンに警察庁の推奨アプリを入れていただくようよろしくお願いいたします」撮影された動画は県や県警のSNSで、来月、公開される予定です。※4月28日のABS news every.でお伝えします「アプリで詐欺を防ぐ！」