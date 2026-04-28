早くも次世代モデルが登場BYDは、電動クロスオーバー『アット3（Atto 3）』の次世代モデルを北京モーターショーで公開した。シャープなスタイリング、航続距離の向上、そして「フラッシュ」と呼ばれる急速充電技術を備えている。【画像】大改良を受けたばかりの電動クロスオーバー【BYDアット3エボを詳しく見る】全48枚このモデルは、中国市場では『元 Plus（ユエン・プラス）』という名で販売される。北京モーターショーで公開