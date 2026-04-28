スカイマークは、東京/羽田〜札幌/千歳線、東京/羽田〜神戸線、名古屋/中部〜札幌/千歳線で5月から6月にかけて臨時便を運航する。東京/羽田〜札幌/千歳線は8便、東京/羽田〜神戸線は10便、名古屋/中部〜札幌/千歳線は4便の計22便を運航する。航空券は4月28日午前11時より販売を開始した。■ダイヤSKY973東京/羽田（07：35）〜札幌/千歳（09：10）／5月29日・30日SKY977東京/羽田（14：10）〜札幌/千歳（15：45）／5月30日・31