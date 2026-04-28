スカイマークは、東京/羽田〜札幌/千歳線、東京/羽田〜神戸線、名古屋/中部〜札幌/千歳線で5月から6月にかけて臨時便を運航する。

東京/羽田〜札幌/千歳線は8便、東京/羽田〜神戸線は10便、名古屋/中部〜札幌/千歳線は4便の計22便を運航する。

航空券は4月28日午前11時より販売を開始した。

■ダイヤ

SKY973 東京/羽田（07：35）〜札幌/千歳（09：10）／5月29日・30日

SKY977 東京/羽田（14：10）〜札幌/千歳（15：45）／5月30日・31日

SKY976 札幌/千歳（10：15）〜東京/羽田（11：55）／5月29日

SKY974 札幌/千歳（09：45）〜東京/羽田（11：25）／5月30日

SKY970 札幌/千歳（16：50）〜東京/羽田（18：25）／5月30日・31日

SKY911 東京/羽田（11：15）〜神戸（12：30）／5月8日・9日・15日・16日・22日

SKY912 神戸（13：45）〜東京/羽田（15：00）／5月8日・9日・15日・16日・22日

SKY961 名古屋/中部（06：00）〜札幌/千歳（07：40）／6月12日・13日

SKY966 札幌/千歳（22：40）〜名古屋/中部（00：30+1）／6月11日・12日