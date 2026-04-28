大規模山火事は温暖化現象の一環なのか。2026年4月27日放送の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）は6日目に入った岩手県大槌町の山火事を特集、なかなか消火活動が進まない現状とともに近年頻繁に起こる山火事現象の背景に焦点を当てた。「雨の降り方、風の吹き方が変わってきた」気象予報士でもある石原良純さんは、自らの体験から問題点とその深刻さを語る。「オーストラリアを飛行機で飛んでみると、だーっと煙があが