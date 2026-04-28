エアロKは、北九州〜清州線を段階的に週10往復に増便する。従来の週3往復から、4月27日から月・火・水・金・土曜、5月4日から日曜、6月1日から木曜の運航を追加し、週10往復に拡大する。機材はエアバスA320型機を使用する。エアロKは、同路線を2025年9月30日に開設し、同社のみが運航している。4月27日から週3往復から週7往復に増便していた。■ダイヤRF373北九州（11：55）〜清州（13：10）／月・火・水・金・土（4月27日〜）、