六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりが、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画に登場し、数子さんの言葉と、後継者となった理由を語った。「お金で買えないものがある」という教えとともに、家族への強い思いが明かされた。【写真】細木数子さんの後継者・細木かおりさんに独占密着数子さんは、自身が家族を持てなかった後悔から姪だったかおりに目をかけ、中学生の頃にお見合いを