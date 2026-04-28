ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで日本勢初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が28日、都内で現役引退発表会見を行った。今後の活動について語った。今後の活動についての質問に木原は「今後はプロとして、あの活動させていただくことを予定しております」と回答。「なかなか自分たちが日本の皆様にペアの技を、ペアというものをお見せする機会が、現役