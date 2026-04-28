エンゼルスの本拠地・エンゼル・スタジアムでネズミの大量発生の証拠が確認され、一部の売店が閉鎖されている。保健当局の定期点検で清掃用品や保管棚の床、給湯器の横、清掃用シンクの周辺にネズミと見られるフンが発見され、さらに天井に６ミリ以上の穴があり、侵入している可能性があるという。米メディア「カリフォルニア・ポスト」が報じた。当局は売店エリアの一部を営業停止し「ネズミの活動のすべてを排除」「すべての