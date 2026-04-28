Photo: 三浦一紀 勝つためのスマホ。折りたたみスマホやゲーミングスマホを発売しているZTEの「nubia」ブランドから、ミドルレンジのゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」が発売されました。買いやすい価格、長時間プレイにも耐えられる冷却性能、持ちやすいフラットボディ、ゲーム中にアドバイスをしてくれるAI機能など、ミドルレンジとは思えない仕上がりになっています。発表会に参加して