ソーシャル掲示板のHacker NewsやReddit上で、「毎日iPhoneに勝手にアプリがインストールされる」という謎の現象が報告されています。Tell HN: An app is silently installing itself on my iPhone every day | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=47906253Hacker Newsユーザーの_-x-_さんが、「毎日私のiPhoneに勝手にアプリがインストールされる」と報告しています。同氏によると、毎日13時頃になるとiPhone 13 Pr