カフェ・ド・クリエが、毎年人気のチョコミントシリーズ新作「ソルベージュ爽快チョコミント」をきょう28日から全国店舗で発売する。2014年から展開する同シリーズの中でも、例年より早い“解禁”となり、春先から楽しめるチョコミントとして注目を集めそうだ。【画像】今年は爽快感アップ！ソルベージュ爽快チョコミントの味わい新作の最大の特徴は、昨年比1.5倍に高めたミント感だ。SNSや店頭で寄せられた「もっと爽快感