● ブルージェイズ 0 − 5 レッドソックス ○＜現地時間4月27日ロジャース・センター＞ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠地でのレッドソックス戦に「4番・三塁」でフル出場。惜しい当たりはあったものの3打数無安打に倒れ2試合連続ノーヒットとなった。レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は3試合連続のベンチスタート。この日も最後まで出番はなく3試合連続の欠場となった。岡本はレッド