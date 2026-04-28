上海交通大学戦争裁判・世界平和研究院首席専門家、東京裁判研究センター主任の程兆奇氏。（上海＝新華社配信）【新華社上海4月28日】「南京大虐殺は20世紀の中国が受けた最も悲惨な災禍であり、人類史上最も深刻な悲劇の一つだ」。中国の上海交通大学戦争裁判・世界平和研究院の首席専門家で、東京裁判研究センターの程兆奇（てい・ちょうき）主任が新華社の取材に応じた。加害国の日本では、南京大虐殺の歴史的事実を巡る論