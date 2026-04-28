​江西省南昌市にある南昌大学第一附属病院脳神経外科の李美華（リー・メイホア）教授チームが、「完全埋め込み型、完全ワイヤレス、完全機能型」という「三つの完全」を特徴とする​ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）技術を用いた臨床手術を成功裏に実施した。また、脳虎科技と共同で関連する臨床試験を実施した。50ミリ秒という全経路超低遅延技術とBMI駆動型機能的電気刺激技術（BCI-FES）を深く融合させる