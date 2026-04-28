◆米大リーグブルージェイズ―レッドソックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）２５日（日本時間２６日）に電撃解雇されたコーラ前監督に代わって、レッドソックスの新指揮官となったトレーシー暫定監督が２７日（同２８日）、敵地・ブルージェイズ戦の試合前にメディア対応。吉田正尚外野手（３２）の起用について「まだ彼と話し合う必要があるが、現時点ではこれまで通りになると思う」と語り、前指揮官と同