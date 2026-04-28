◆米大リーグ ブルージェイズ―レッドソックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

２５日（日本時間２６日）に電撃解雇されたコーラ前監督に代わって、レッドソックスの新指揮官となったトレーシー暫定監督が２７日（同２８日）、敵地・ブルージェイズ戦の試合前にメディア対応。吉田正尚外野手（３２）の起用について「まだ彼と話し合う必要があるが、現時点ではこれまで通りになると思う」と語り、前指揮官と同様、相手先発が右投手の時を中心にＤＨ起用を踏襲する方針を明かした。

「マサ（吉田）は試合に出ていなくても、非常に貴重な打者。状況に応じてＤＨとして使いたい。６、７日ベンチに座りっぱなしで良い打撃を期待することはできない。そこは考慮していく」

吉田は昨年開幕から傘下３Ａウースターで２４年１０月に受けた右肩手術のリハビリを行っていた。２０２１年から３Ａ監督だったトレーシー暫定監督は「マサには一塁守備練習でノックを打ったこともあるし、彼のことはよく知っている」と語った。

前日、ボルティモアでのオリオールズ戦に駆けつけて初采配を見守った父、ジム・トレーシー氏は２００９年にロッキーズ監督として最優秀監督賞を受賞。現役時代は１９８３年から２シーズン、横浜大洋ホエールズ（現ＤｅＮＡ）でも外野手としてプレーした。引退翌年の１９８５年生まれのトレーシー暫定監督は「父は日本に常に敬意を感じ、素晴らしい経験だったと言っていた。彼らは礼儀正しく、会話に積極的で完璧なマナーだったと」と振り返る。

３Ａウースターには２０２１年シーズン終盤にマイナー降格した沢村拓一投手、２０２３年に上沢直之投手（現ソフトバンク）が所属し、日本人選手と長く関わってきた。新体制に変わっても、左打ちが多い外野手の布陣で、吉田の起用法に大きな変化はないかもしれないが、コミュニケーションをはかりながら、出場機会を模索していく。