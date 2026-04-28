6速MT専用のRSが登場光岡自動車は、『ミツオカM55（エムダブルファイブ）』シリーズの第3弾となる『M55 RS』を発売した。【画像】2026年の生産台数は55台のミツオカM55 RS全12枚『M55 RS』は、『ゼロエディション』『ファーストエディション』に続くモデルとして、6速マニュアルトランスミッション専用モデルとして、専用装備と専用ボディカラーを纏っての登場となる。6速マニュアルトランスミッション専用モデル『ミツオカM55 R