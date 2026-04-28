アメリカのトランプ大統領とメラニア夫人は、ABCテレビの人気深夜番組の司会者ジミー・キンメル氏が暴力を煽る発言をしたとして、番組から降板させるよう求めました。キンメル氏は、トランプ大統領が出席した夕食会での銃撃事件の2日前、ABCテレビの番組でこの夕食会をパロディーにした企画を披露し、メラニア夫人を「妊娠した未亡人」などと揶揄しました。これについてトランプ大統領は27日、「多くの人がキンメル氏による暴力の