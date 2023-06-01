700社以上のスタートアップ企業が集結した、アジア最大級のイノベーションイベントが開幕。2026年の注目はやはり、人型ロボットです。まるで生きているかのような恐竜に、車の車体が徐々に浮かび上がりロボットへとトランスフォーム。27日、東京ビッグサイトで開幕した「SusHi Tech Tokyo 2026」。スタートアップが最先端技術を披露するアジア最大級のイノベーションイベントです。高市総理：スタートアップについては、日本で生み