「スシテック東京2026」開幕　車からヒト型変形や恐竜ロボットの実演など体験型展示　世界700社以上が集結

700社以上のスタートアップ企業が集結した、アジア最大級のイノベーションイベントが開幕。

2026年の注目はやはり、人型ロボットです。

まるで生きているかのような恐竜に、車の車体が徐々に浮かび上がりロボットへとトランスフォーム。

27日、東京ビッグサイトで開幕した「SusHi Tech Tokyo 2026」。

スタートアップが最先端技術を披露するアジア最大級のイノベーションイベントです。

高市総理：

スタートアップについては、日本で生み出される優れた研究成果を実用化していく。主要な担い手として大きく期待している。

2026年は国内外から700社以上が集結し、各ブースでさまざまなテクノロジーを展示する中、注目はやはり、人型ロボットやAI技術です。

小池都知事が見つめるロボットは、日本のスタートアップが開発したドーナッツロボティクス「cinnamon mini」。

ダンス動画などを生成AIが学習し、その動きをロボットが再現。

モーションキャプチャーで動きを反映する従来とは異なり、動画から学習できるのが特徴で、コストの削減にも期待が寄せられています。

今後は接客業やエンタメ領域での活用を見込んでいます。

会場を視察した小池都知事は「『スシテック東京』も4年目。すでにアジア最大級だが、好循環をここから生み出していく。成長と成熟、そしてAI・ロボティクス・エンタメなど、いっぱいネタはあるのでこれからさらに伸ばしていきたい」と述べました。

最終日の29日は、親子連れなどが無料で参加できる「パブリックデイ」として一般開放されます。