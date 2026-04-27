セルティック前田大然は４月25日に開催されたスコットランドリーグ第34節のフォルカーク戦で、２ゴール・１アシストと躍動。３−１快勝の原動力となった。30分に猛プレスからのミドルシュートで先制点を挙げる、44分にはキーラン・ティアニーのゴールをお膳立てした28歳の日本代表FWは、後半にもグラウンダーのクロスを正確なショットで捉え、ゴールに流し込んでみせた。これで前田は先週のスコティッシュ・カップ準決勝に続