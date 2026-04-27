「彼はプレスマシン」「またも素晴らしかった」２G１Aの日本代表FWを元プレミア得点王が称賛！地元メディアも感嘆「爆発的」「昨季の年間MVPにふさわしい」

「彼はプレスマシン」「またも素晴らしかった」２G１Aの日本代表FWを元プレミア得点王が称賛！地元メディアも感嘆「爆発的」「昨季の年間MVPにふさわしい」