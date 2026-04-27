後半戦に突入している、明治安田J2・J3百年構想リーグ。鹿児島ユナイテッドFCは、アウェーで首位・テゲバジャーロ宮崎との上位対決に臨みましたが、痛恨の敗戦を喫しました。 鹿児島からもおよそ2000人のサポーターが駆けつけた一戦。ここまで2位のユナイテッドは、首位・宮崎との南九州ダービーに臨みました。 立ち上がりは固い展開に。前半15分、吉尾から杉井へパスが通りますが