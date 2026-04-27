ノア・カーン（Noah Kahan）が、通算4作目となるニューアルバム『The Great Divide』をリリースした。フォーク、アメリカーナ、ロックを融合させ、アメリカを代表する歌い手となったバーモント州出身のシンガーソングライター。「分断」を意味するタイトルを冠した本作で、彼は失われた繋がりや、崩れゆく友情を繋ぎ止めようとする葛藤を歌にしている。アルバムの幕開けを飾る「End of August」では、二人の男が車を走らせている。