【ミスド】新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」って？4月27日（月）、「ミスタードーナツ（ミスド）」から新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」が発売されました。今回も話題になりそうなこちらの「サクぽふん」全2種類と、同日に発売されたフローズンドリンク全2種類を、フードライターの実食リポートと共にご紹介します。【画像】発売当時、買えない人も続出した「ミスド55周年記念ドーナツ」1. 「サクぽふん ミルクシュガー