【ミスド新作】「この食感、ミスド史上初のおいしさかも…!?」期間限定の「サクぽふん」を実食リポ！
【ミスド】新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」って？
4月27日（月）、「ミスタードーナツ（ミスド）」から新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」が発売されました。今回も話題になりそうなこちらの「サクぽふん」全2種類と、同日に発売されたフローズンドリンク全2種類を、フードライターの実食リポートと共にご紹介します。
【画像】発売当時、買えない人も続出した「ミスド55周年記念ドーナツ」
1. 「サクぽふん ミルクシュガー」
「サクぽふん」は、台湾ドーナツをヒントに開発された、外は“サクッ”と、中は“ぽふん”とした食感が特長のドーナツ。
この「サクぽふん ミルクシュガー」（テイクアウト248円／イートイン253円）は、そんな新食感のドーナツにミルクシュガーをトッピングした一品。
ひと口食べると、表面は音がするほどサックサク！ 中の生地はエアリー感がありつつもしっとりとしていて、“ぽふん” という表現に納得です。表面部分はメロンパンによくある表面のサクサクした食感に近いと感じました。
ミルク風味のシュガーは粗めでザラザラとして存在感があり、たっぷりとトッピングされているのもうれしいポイント。シンプルな甘みだからこその、飽きのこない味わいを楽しめます。
2. 「サクぽふん カスタードシュガー」
もう1種類は、「サクぽふん カスタードシュガー」（テイクアウト248円／イートイン253円）です。生地は先ほど紹介したミルクシュガーと同様で、こちらはトッピングにカスタードシュガーが使用されています。
カスタードシュガーは粒子が細かく、口どけのよい味わいです。
「サクぽふん」は、トッピングがシンプルな分、“サクッ”としたコーティングと“ぽふん”とした生地の食感をダイレクトに満喫できる点が魅力で、食感の絶妙なバランスがやみつきになります。リピートしたくなる人が続出しそうな予感が大です。
同時発売の「シャリもぐフルーツフローズン」も絶品！
また、これからの暑い時期にぴったりのこちらのドリンクも注目です。こちらは、「サクぽふん」と同日に発売された「シャリもぐフルーツフローズン」。フルーツ味の氷のシャリシャリ食感に、果肉やフルーツゼリーを合わせた“食べるフローズンドリンク”です。
3. 「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」
「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」（テイクアウト680円／イートイン693円）は、香港の定番デザートである「ヨンジーガムロ」をヒントに開発された一品。
ココナッツミルクを隠し味に加えたマンゴー味のシャリシャリ氷に、パールタピオカ、マンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーを合わせています。マンゴーの濃厚な甘さに、グレープフルーツのさっぱりとした風味が加わり、ドリンクでありながら“もぐもぐ”と楽しめる新食感が魅力のドリンクです。
4.「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」
もう1種類は、「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」（テイクアウト680円／イートイン693円）。こちらは台湾の「フォンリービン」というデザートをヒントに開発された一品です。
パイン味の氷に、角切りパイナップル、パインゼリー、ナタデココが入っています。トロピカルで爽やかな甘みに加え、さまざまな食感が楽しめるため飲み応えも十分。小腹が空いたときに飲みたくなる満足度たっぷりの新商品です。
いかがでしたか。今回ご紹介した商品は全て今しか楽しめない期間限定品です。気になる商品があれば、ぜひ店舗でチェックしてみてくださいね。
※価格は全て税込表示。商品の在庫状況は日々変動するため、紹介した商品が「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承ください
▼市岡 彩香プロフィール
グルメ情報を中心にWebメディア、雑誌などで執筆する傍ら、ナレーターやMCとして活動する「話せるフードライター」。トレンドのリサーチは欠かさず、年間500以上の新商品を試食。All About グルメガイド。
(文:市岡 彩香（フードライター）)