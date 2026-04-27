4月から1ヵ月間の配信休止に入っていた「ホロライブ」所属VTuber・さくらみこさんが、27日までにチャンネルを更新。緊急復帰配信を行いファンを驚かせた。【動画】意外すぎる理由で復帰を決めたさくらみこさん（8：54ごろ）みこさんは4月から5月まで「リフレッシュ休暇」を取ることを報告していたが、26日に急遽「【配信復帰】ただいま！！！！！！！！！！！！！！！！！！」と題した配信を実施。休暇中はホロメンたちとご飯