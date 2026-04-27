ホロライブ・さくらみこ、配信休止から復活 まさかの復帰理由にファンも笑い「知ってたｗ」
4月から1ヵ月間の配信休止に入っていた「ホロライブ」所属VTuber・さくらみこさんが、27日までにチャンネルを更新。緊急復帰配信を行いファンを驚かせた。
【動画】意外すぎる理由で復帰を決めたさくらみこさん（8：54ごろ）
みこさんは4月から5月まで「リフレッシュ休暇」を取ることを報告していたが、26日に急遽「【配信復帰】ただいま！！！！！！！！！！！！！！！！！！」と題した配信を実施。休暇中はホロメンたちとご飯を食べたり、遊びに行ったりして休みを満喫してきたことを報告した。
また、配信では復帰を少し早めた経緯も明かしており、その理由がまさかのゲーム『トモダチコレクション わくわく生活』（任天堂）を配信で遊びたかったからとコメントしている。なお、本作の配信が本日20時より行われるそうで、サムネイルも一足先に公開された。
彼女のサプライズ復帰とまさかすぎた復帰理由にファンからは「また配信楽しみにしてるで！」「みこちの配信久しぶりに見たらめっちゃ癒される」「知ってたｗ」「我慢できなかったかｗ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」
【動画】意外すぎる理由で復帰を決めたさくらみこさん（8：54ごろ）
みこさんは4月から5月まで「リフレッシュ休暇」を取ることを報告していたが、26日に急遽「【配信復帰】ただいま！！！！！！！！！！！！！！！！！！」と題した配信を実施。休暇中はホロメンたちとご飯を食べたり、遊びに行ったりして休みを満喫してきたことを報告した。
彼女のサプライズ復帰とまさかすぎた復帰理由にファンからは「また配信楽しみにしてるで！」「みこちの配信久しぶりに見たらめっちゃ癒される」「知ってたｗ」「我慢できなかったかｗ」などの反響が集まっている。
引用：YouTubeチャンネル「Miko Ch. さくらみこ」