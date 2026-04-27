インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」が、諫山創さんの人気漫画を原作にした人気テレビアニメ「進撃の巨人」と初コラボした、アイウェアコレクション「Zoff／進撃の巨人」のウェブ予約受付を4月30日に、Zoff公式オンラインストアなどで開始します。【画像】「進撃の巨人」コラボのデザインが気になる！Zoff新商品を一挙にチェック！東京・Zoff池袋サンシャインシティ・アルパ店、愛知・Zoff名古屋