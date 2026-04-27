※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年5月号からの転載です。この記事の画像を見る 哲学的な歌詞を歌い続けてきた“原因は自分にある。”。小泉光咲、長野凌大、吉澤要人に読書について聞いた。小泉：もともと文章を読むことに慣れていなくて、テストも文章問題が苦手でした。でも、この活動をはじめ、歌詞を読みこむようになり、言葉の持つ深みと面白さを知って、好きになりました。吉澤：僕は本に多くのことを教えてもらいま