4月27日午前、板野町の交差点で軽乗用車が街灯に衝突する事故があり、運転していた女性が亡くなりました。（記者）「車はあちらの道路から走って来て交差点に進入しました。そして街灯にぶつかったということです」「街灯の下の部分は、歪みが見られます」事故があったのは、板野町犬伏の町道と県道が交わる交差点です。警察によりますと、27日午前9時20分ごろ、町道を走っていた70代の女性が運転する軽乗用車が、交差点の脇に建つ