玉野競輪のS級シリーズ「高松市長杯＆FM香川杯」が、28日に開幕する。直近2場所で連続の決勝進出（3月25日静岡→4月15日小松島）。125期の角宗哉（25＝山口）が地力を上げている。「前回（小松島アドバンス）の初日に犬伏（湧也）さんと走りましたが、ビューンと行かれました（苦笑）」トップクラスとの力の差を痛感したが、バックを取る自分の競走はできた。「スピードが足りないので、後手に回った時の走りが問題」と