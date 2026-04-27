ダウンタウンのコンテンツを独自のプラットフォームで有料配信する「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」は27日、サービス開始から半年を迎えたことを記念し、29日から公式YouTubeチャンネルでオリジナル作品12タイトルを期間限定で無料公開することを発表した。サービス開始半年への感謝とともに、5月11日に誕生日を迎える浜田雅功（62）のバースデーカウントダウン企画として、浜田の魅力が詰まったコンテンツも含まれている。