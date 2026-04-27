日立製作所は２７日の取引終了後、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は１１兆１０００億円（前期比４．８％増）、最終利益予想は８５００億円（同５．９％増）とした。エナジーのパワーグリッド事業やデジタルシステム＆サービス（ＤＳＳ）の国内ＩＴ事業を中心に、４セクターで増収増益を見込む。 ２６年３月期は売上高が１０兆５８６７